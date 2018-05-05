Meteoroloji'den Ankara uyarısı

Ankara genelinde saat 20.00'ye kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'ye kadar güney kesimlerinden başlayarak Ankara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yerel olacak kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Ankara Mamak'ta aniden bastıran yağmur sonrası sel ve taşkın meydana gelmiş, sağanak yağış nedeniyle araçlar sürüklenmiş ev ve işyerlerini su basmıştı.

Kaynak: AA