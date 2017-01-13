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Meteoroloji bu iller için buzlanma ve don uyarısı yaptı

Meteorolojiden Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji bu iller için buzlanma ve don uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Tunceli'de parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, Bingölde ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmeyen bölgede, rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer de orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleriyle buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Cenazeye karla mücadele ekipleri sayesinde ulaşıldı

Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi Mıhderesi Sokakta A.E.Y. (17) isimli gencin evinde intihar ederek hayatını kaybettiğinin bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

112 Acil Servis ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yol nedeniyle eve ulaşmakta güçlük çekince durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yol açma ve genişletme çalışmalarının ardından 112 Acil Servis ekipleriyle cumhuriyet savcısı olay yerine ulaşabildi.

Savcının incelemesinin ardından A.E.Y'nin cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. AA

Etiketler: meteoroloji, buzlanma ve don uyarısı, Kar yağışı, karla mücadele
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