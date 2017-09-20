Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesindeKİ kızılçam ormanında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına 3 helikopter, 15 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 50 personeliyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

"Yangın kontrol altına alındı"

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon bitti derken, aniden bir yangın çıktığını ve 5 hektar alandaki kızılçamların yandığını belirtti.

Yangının bölgenin en güzel orman alanlarına ulaşmadan söndürüldüğü vurgulayan Çelik, "Yangını kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yanan bölgeyi en kısa zamanda yeniden ağaçlandıracağız." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.