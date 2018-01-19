Mersin'de bombalı saldırı hazırlığında 2 kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün sözde tarım bakanı olan tutuklu zanlının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

•DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" yakalandı

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen iki kişi hakkında bilgi veren zanlı, şüphelilerden birinin örgüte ait oto tamir atölyesinde çalıştığını, yapılacak eylemlerde kullanılacak bombalı araçları hazırladığını ve bomba düzenekleri hakkında bilgisi olduğunu, diğerinin de onu evinde sakladığını söyledi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA