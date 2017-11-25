  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında operasyon

Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında operasyon

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16" operasyonu düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mehmetçikten zorlu kış şartlarında operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla 9. Komando Tugay Komutanlığınca 20-21 Kasım'da Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalına, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16 operasyonu düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin, bölgede PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

Sıfırın altında 13 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16 opera, Kars
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER