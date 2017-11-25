Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla 9. Komando Tugay Komutanlığınca 20-21 Kasım'da Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalına, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16 operasyonu düzenlendi.
Güvenlik güçlerinin, bölgede PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.
Sıfırın altında 13 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.
Kaynak: AA