  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mehmetçik, Afrinli Zeynep nineyi sahipsiz bırakmadı

Mehmetçik, Afrinli Zeynep nineyi sahipsiz bırakmadı

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de yalnız yaşayan, konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken 89 yaşındaki Zeynep Hasalmanu'ya, Mehmetçik destek elini uzattı.

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Mehmetçik, Afrinli Zeynep nineyi sahipsiz bırakmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin şehir merkezinde kontrolü sağlamasının ardından derin bir nefes alan Afrinli ailelerin günlük yaşamı normale dönmeye başladı.

Uzun süredir terör örgütlerinin zulmü altında ezilen halka destek olmak için Türk Kızılayı tarafından ilçe meydanına kurulan mobil mutfakta, günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Mehmetçik tarafından mobil fırında üretilen günlük 4 bin ekmek de belirli saatlerde muhtaç ailelere ulaştırılıyor.

Ailesinden sadece ağabeyi hayatta kalan ve bugüne kadar hiç evlenmeyen 89 yaşındaki Zeynep Hasalmanu da evine sıcak ekmek ve yemek götürmek için komşularının yardımıyla geldiği meydanda elindeki plastik kaplarla kuyruğa giriyor.

Mehmetçik tarafından dağıtılan ekmek ve yemek, ilk Zeynep nineye ikram ediliyor. Konuşmakta güçlük çeken, yaşadığı duyguları anlatmaya çalışırken gözyaşlarını tutamayan Zeynep Hasalmanu, hayatta Allah'tan ve kendisinden yaşlı ağabeyi dışında kimsesinin olmadığını söyledi.

Hayata tutunmaya çalıştığını aktaran Hasalmanu, "Her zaman Allah'a güvendim, benim ondan başka kimsem yok. O hep bana yardım ediyor. Abim var ama yaşlı ve çok fakir. Allah buradakilerden razı olsun" dedi.

TSK yetkilileri, Zeynep ninenin bundan sonra meydana gelip sıraya girmesine gerek olmadığını, günlük yemek ve ekmeğinin evine kadar götürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Zeynep Hasalmanu, tsk, OSÖ, mehmetçik, afrin
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