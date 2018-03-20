Mavi vatanın koruyucuları şimdi de nehirlerde

Turizmin başkenti Antalya'da Kaş'ın Kalkan beldesi ile Gazipaşa ilçeleri arasındaki yaklaşık 500 kilometrelik sahil şeridinde gece gündüz görev icra eden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, sadece denizlerde değil nehirlerde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Manavgat Çayı'na giren TCSG-33 botu, nehir boyunca denetim görevi icra etti. Nehrin içlerine doğru ilerleyen Sahil Güvenlik botuna zaman zaman Komutanlığa bağlı helikopter de eşlik etti.

Manavgat Çayı'na karakol kuruluyor

Manavgat Çayı’nda daha etkin kontroller yapılabilmesi maksadıyla inşa edilecek karakolun 2019 yılında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Karakol faaliyete geçene kadar Manavgat Çayı’ndaki kontroller Sahil Güvenlik gemileri tarafından rotasyon usulü görevlendirmelerle yerine getirilecek.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Harekat Şube Müdürü Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, Komutanlığın göllerde, nehirlerde, karadan ulaşımın mümkün olmadığı dağlık bölgelerdeki kurtarma olaylarında helikopter ve dalış timleri ile her türlü arama, kurtarma faaliyetine destek verdiğini söyledi.

Antalya'da 24 vakada 313 kişi kurtarıldı

Antalya Grup Komutanlığı emrindeki 20 Sahil Güvenlik botuna ilave olarak, 2 Sahil Güvenlik helikopterinin de arama kurtarma faaliyetlerine eşlik ettiğini anlattı.

"Antalya'da 2017 yılında 24 arama kurtarma olayında 313 kişi kurtarıldı. Kurtarılan 313 kazazedenin yüzde 94'ü düzensiz göçmenlerdir."

Kurtarma operasyonu gerçekleştirdiler

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan özel bir tatbikattaki kurtarma operasyonunda senaryoya göre, Kaleiçi açıklarında bir fiber balıkçı teknesinin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Bu sırada Sahil Güvenlik helikopteri de havalanarak kurtarma faaliyetine katıldı.

Denizde yardım isteyen bir kazazedeyi sarkıtılan halat yardımıyla denize inen bir Sahil Güvenlik personeli helikoptere çekti.

Denizdeki iki kazazede ise TCSG-33 botu personelince hızla kurtarıldı. Kazazedeler, bottaki ilk yardım uygulaması ile hayata döndürüldü.

İki kişinin kurtarılma anları kamerada

Öte yandan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, yaklaşık 3 ay önce Antalya Körfezi açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişinin kurtarıldığı operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Görüntülere göre teknenin bulunduğu bölgeye intikal eden TCSG-70 botu, Kıbrıs'a gitmek için hareket eden Antalya Körfezi'ndeki "Masal" isimli teknede mahsur kalan iki kişinin imdadına yetişiyor.

Oldukça yüksek dalgaların arasında yaşam mücadelesi veren teknedekiler, ekiplerin yardımıyla kurtarılıyor.

Kaynak: AA