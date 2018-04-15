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Buradasınız : » » Mavi dil hastalığıyla mücadele kriterleri belirlendi

Mavi dil hastalığıyla mücadele kriterleri belirlendi

Mavi dil hastalığının kontrolü, izlenmesi, gözetimine dair usul ve esaslar belirlendi.

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Mavi dil hastalığıyla mücadele kriterleri belirlendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mavi dil virüsünün varlığından şüphe duyulması veya varlığının doğrulanmasıyla ilgili, hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri, durumu yetkili otoriteye bildirecek.

Mavi dil hastalığına yakalandığından şüphe duyulan bir veya birden fazla hayvan varsa resmi veteriner hekim, hastalığın varlığını doğrulamak veya bu ihtimali ortadan kaldırmak için resmi araştırma yöntemlerini uygulayacak. Hastalığa karşı aşılama, Bakanlık tarafından yürütülen risk değerlendirmesi sonucundaki programlamaya göre yapılacak.

Resmi veteriner hekim, hastalığın tespit edildiği işletmede bulunan tüm duyarlı türden hayvanların yakma veya gömülme yoluyla imha ve itlaf edilmesi emrini verebilecek. Hayvanların itlaf edilmesine dair hükümler, Bakanlıkça belirlenen yerlerde uygulanacak. Yetkili otorite kısıtlı bölgeleri ve bu bölgelerdeki herhangi bir değişikliği 24 saat içinde Bakanlığa bildirecek.

Ticarete konu olan hayvanların hareketliliğinde ise, varış yerine kadar nakliye sırasında önlemler alınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, mavi dil hastalığı, Gıda
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