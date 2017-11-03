Mardin'de tünel bulundu

Nusaybin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'nde Suriye'nin Kamışlı kentine kadar uzanan tünel bulunduğu istihbaratı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan inceleme sonrası Zeynelabidin Mahallesi'ndeki Zeynelabidin ve Tokay sokakları arasındaki alanda kazı çalışması yapıldı.

Çalışmalarda 6 metre derinlikte Kamışlı'ya kadar uzanan, kazı yapılan noktadan 12,5 metre sonra tıkanan tünel tespit edildi. Tünelin tıkalı bölümündeki kazı çalışmaları sürüyor.

Tünelin başlangıç noktasının tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütünün tüneli silah, mühimmat ve uyuşturucu sevki ile teröristlerin geçişinde kullandığı değerlendiriliyor.

40 metre uzunluğunda tünel bulunmuştu

Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda 25 Temmuz'da Suriye sınırına kadar uzanan ve kanalizasyon hattına bağlanan, 17 Ağustos'ta da PKK mensuplarınca kazılma işlemi devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulunmuştu.

AA