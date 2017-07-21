Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hüsamettin Çelik yönetiminde 21 SV 288 plakalı otomobil, Mardin Diyarbakır karayolu Sürgücü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Atalar köyünde güvenlik korucusu Süleyman Kaya, eşi Cemile Kaya ve annesi Rahime Kaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Çelik ise 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.