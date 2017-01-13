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Buradasınız : » » Mardin'de 1 yıllık 'geçici askeri güvenlik bölgesi'

Mardin'de 1 yıllık 'geçici askeri güvenlik bölgesi'

Mardin ve ilçelerinde 18 bölge bir yıl süreyle "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildi.

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Mardinde 1 yıllık geçici askeri güvenlik bölgesi

Mardin'de,18 bölgenin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin mülki sınırları içerisinde yer alan ve terörle mücadele kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan koordinatların belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör eylemlerinin artış göstermesine ve bölücü terör örgütünün arazide üslenmesine mani olmak, halkın can ve mal güvenliği korumak maksadıyla 12 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Dirpınarı, Beğendi-Karagöl ve Uluçınar-Umutlu mevkileri, Mazıdağı ilçesine bağlı 1221 rakımlı tepe ve Şengil Tepe, Midyat ilçesine bağlı Masara mevkisi, Savur ilçesine bağlı Bindere bölgesi, Nusaybin ilçesine bağlı Mescid, Reşim, Cinat, Sarınç ve Defsori dereleri, Miremağara, Gündük ve Hırbesor sırtları, terörist mezarlığı, Berhar ormanları, Variboşa tepe ve Yelekli Mahallesi'nin 12 ay süreyle Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."

Etiketler: Mardin, askeri güvenlik, terör operasyonu, PKK, teröristler, Terörle Mücadele
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