Mardin ve Diyarbakır'da terör operasyonu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Mardin Nusaybin'de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de 10 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda bir adet biksi makineli tüfek, 67 adet fişeği, üç adet el bombası ve bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA

