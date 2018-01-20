Mali'de 18 okulu bulunan Maarif Vakfı'nın öğrenci yurdunu Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan açtı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mali'de Türkiye Maarif Vakfı'nın bünyesindeki Şehit Fethi Sekin Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi.

FETÖ'nün peşini asla bırakmayacağız

Türkiye'nin başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Elvan, "Hain FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik algı operasyonlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak onların yakasını hiçbir yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu hain terör örgütünün peşini asla bırakmayacağız. Maarif Vakfı, bu noktada çok önemli bir görevi yerine getiriyor." dedi.

Türkiye'nin, bölgesinde ve çevresinde mazlumların ve mağdurların umudu olan bir ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Elvan, Türkiye'nin elini her zaman bu insanlara uzattığını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Maliye 5 kampüste 18 okul

Türkiye Maarif Vakfı Mali'de yaygın eğitim faaliyeti yürütüyor.

Mali'de 5 kampüste 18 okul faaliyet gösteriyor. Bu okullarda 2 bin 600 öğrenci eğitim görüyor. Maarif Vakfı'nın Mali faaliyetlerinde toplam 480 personel görev yapıyor.

Kaynak: AA