  • 20 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mali'de 18 okulu bulunan Maarif Vakfı'nın öğrenci yurdunu Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan açtı

Mali'de 18 okulu bulunan Maarif Vakfı'nın öğrenci yurdunu Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan açtı

Şehit Fethi Sekin öğrenci yurdu açılışı yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vakfın eğitim alanında önemli bir görev üstlendiğini, FETÖ ile mücadelenin süreceğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malide 18 okulu bulunan Maarif Vakfının öğrenci yurdunu Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan açtı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mali'de Türkiye Maarif Vakfı'nın bünyesindeki Şehit Fethi Sekin Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi.

FETÖ'nün peşini asla bırakmayacağız

Türkiye'nin başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Elvan, "Hain FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik algı operasyonlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak onların yakasını hiçbir yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu hain terör örgütünün peşini asla bırakmayacağız. Maarif Vakfı, bu noktada çok önemli bir görevi yerine getiriyor." dedi.

Türkiye'nin, bölgesinde ve çevresinde mazlumların ve mağdurların umudu olan bir ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Elvan, Türkiye'nin elini her zaman bu insanlara uzattığını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Maliye 5 kampüste 18 okul

Türkiye Maarif Vakfı Mali'de yaygın eğitim faaliyeti yürütüyor. 

Mali'de 5 kampüste 18 okul faaliyet gösteriyor. Bu okullarda 2 bin 600 öğrenci eğitim görüyor. Maarif Vakfı'nın Mali faaliyetlerinde toplam 480 personel görev yapıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye maarif vakfı, Mali, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER