Malatya'da 'Teröre karşı el ele mitingi'

İnönü Caddesi Soykan Meydanı önünde kurulan platform önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan şarkılara eşlik etti. Tekbirler getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, elinde Türk bayrağıyla çıktığı platform üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kimsenin bölemeyeceğini, parçalayamayacağını, diz çöktüremeyeceğini söyledi.

Bütün dünyaya seslendiklerini belirten Çalık, "Bu milletten korkun. Malatya bugün teröre karşı tek yürek, tek ses. Bütün sivil toplum örgütlerim, kurumlarım, kuruluşlarım bugün Malatya'da Türkiye'deki terör örgütlerini lanetlemek üzere bir araya geldik." dedi.

Sadece meydana toplananların değil 78 milyon vatandaşın canını vatana, bayrağa ve ezana feda etmeye hazır olduğunu vurgulayan Çalık, şunları belirtti:

"Korkanlar inlerine girdiler, dağda inlerine girdiler, yurt dışına kaçtılar. Bilsinler ki o inlerine hep birlikte girdik, girmeye devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onun çizdiği yolda, istikamette yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele gibi milli birlik ve seferberlik ilanı yaparak bu ruhla sonuna kadar devam edeceğiz."

Malatya Valisi Mustafa Toprak da 40 gün süreyle milletin, Türkiye'ye, millete ve vatana, inançlarına sahip çıktığını anımsattı. Milletin tüm kesimleriyle tek vücut olduğunu belirten Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, milletimizi, ay yıldızlı bayrağımızı, onurumuza ve şerefimizi önümüze hangi senaryolar çıkarılırsa çıkarılsın asla ve asla ne bayrağımız indireceğiz ne vatanımızı böldüreceğiz ne de kardeşliğimizi ve sevgimizi yok edeceğiz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da bayrağa, vatana, iradelerine sahip çıkmak için bir araya geldiklerini ve meydanları doldurduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar Soykan Meydanı'ndan İnönü Caddesi üzerinden Öğretmenevi'ne kadar yürüdü.

Mitinge İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Müftüsü Ümit Çimen, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile vatandaşlar katıldı.