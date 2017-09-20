Madenci heykelindeki kazma çalındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömürü bulan Uzunmehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazmanın bu kez uç kısmı çalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'nde yaşamış ve kömürü bulan Uzunmehmet anısına yaklaşık 17 yıl önce sahil bandına yerleştirdiği heykelin sol elindeki demir kazmanın ucunun olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesine bildirdi.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce iki kez çalınan kazmanın bu kez de uç kısmının çalındığını söyledi.

"Yeni kazma siparişi verdik"

Hırsızlığın ardından yeni kazma siparişi verdiklerini belirten Bulak, şunları kaydetti:

"Sahil bandında bulunan ve günde yüzlerce kişinin yürüdüğü alandaki heykelden ilk olarak 14 Nisan 2015'te, daha sonra da 8 Şubat 2017'de kazma çalınmıştı. Heykele yeni takılan kazmanın bu kez de uç kısmının çalınmasını şaşkınlıkla öğrendik. Neden alındığı konusunda bir fikrimiz yok. Tarihimizin önemli isimlerinden Uzunmehmet'in heykelindeki eksikliği gidermek için gerekli çalışmayı da başlattık."

Uzunmehmet, Ereğli'ye bağlı Neyren köyündeki dere civarında 8 Kasım 1829'da ilk tez taş kömürünü bulmuştu. Kömürü bulan Uzunmehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma 14 Nisan 2015 ve 8 Şubat 2017'de de çalınmıştı.