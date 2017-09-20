  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.471
    EURO 4.169
  • BIST 105446.69
    ALTIN 146.641
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Madenci heykelindeki kazma çalındı

Madenci heykelindeki kazma çalındı

Zonguldak Ereğli'de Uzunmehmet'in tasvir edildiği heykeldeki kazmanın ucu yine hırsızların hedefi oldu. Daha önce de heykelin iki kez kazması çalınmıştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Madenci heykelindeki kazma çalındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömürü bulan Uzunmehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazmanın bu kez uç kısmı çalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'nde yaşamış ve kömürü bulan Uzunmehmet anısına yaklaşık 17 yıl önce sahil bandına yerleştirdiği heykelin sol elindeki demir kazmanın ucunun olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesine bildirdi.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce iki kez çalınan kazmanın bu kez de uç kısmının çalındığını söyledi.

"Yeni kazma siparişi verdik"

Hırsızlığın ardından yeni kazma siparişi verdiklerini belirten Bulak, şunları kaydetti:

"Sahil bandında bulunan ve günde yüzlerce kişinin yürüdüğü alandaki heykelden ilk olarak 14 Nisan 2015'te, daha sonra da 8 Şubat 2017'de kazma çalınmıştı. Heykele yeni takılan kazmanın bu kez de uç kısmının çalınmasını şaşkınlıkla öğrendik. Neden alındığı konusunda bir fikrimiz yok. Tarihimizin önemli isimlerinden Uzunmehmet'in heykelindeki eksikliği gidermek için gerekli çalışmayı da başlattık."

Uzunmehmet, Ereğli'ye bağlı Neyren köyündeki dere civarında 8 Kasım 1829'da ilk tez taş kömürünü bulmuştu. Kömürü bulan Uzunmehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma 14 Nisan 2015 ve 8 Şubat 2017'de de çalınmıştı.

Etiketler: zonguldak. ereğli, madenci heykeli, hırsızlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER