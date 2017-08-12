Maçka'da şehit olan başçavuş için tören düzenlendi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in naaşı, düzenlenen törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

İlçede dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki sıcak temasta yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde şehit olan Gedik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Cemile, kızı Kayra ve oğlu Alp Koray Gedik ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar, CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehit Gedik'in özgeçmişi okundu.

Törende güçlükle ayakta durduğu gözlenen aile, yakınları ve askeri personel tarafından teselli edildi.

Şehidin getirilişi sırasında "babam" diye gözyaşlarına hakim olamayan kızı Kayra'yı, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu telkin etti.

Şehidin eşi, kızı ve oğlu tabutun başına geçerek, şehidin fotoğrafına ve tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin eşi Cemile, eşinin fotoğrafını eline alarak, "Şehitlik ona çok yakıştı" ifadesini kullandı ve çocuklarına sarılarak, "artık veda etmemiz gerekiyor, sarılın öpün" dedi.

Şehidin naaşı, okunan duaların ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu.

Trabzon Havalimanı'na götürülen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cenazesi, uçakla Hatay'a götürülecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği çelenk gönderdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Gedik'in (38) Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a geldiği ve bugünün de doğum günü olduğu öğrenildi.