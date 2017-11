Lüks aracın çarptığı otomobilin sürücüsü araçtan böyle fırladı

Karaman’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı lüks otomobil hızla başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan sürücü ağır yaralanırken, direğe çarparak durabilen otomobilde yangın çıktı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Kazım Karabekir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kaşif Kazancı (55) idaresindeki 70 FP 161 plakalı otomobil, Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için hareket eden Ömer Kaşif Kazancı’nın otomobiline Konya’dan Karaman istikametine gitmekte olan Uğur C. (23) idaresindeki 06 ACT 136 plakalı lüks otomobil çarptı. Lüks aracın çarpmasıyla savrulan otomobilin sürücüsü Ömer Kaşif Kazancı yola fırlayarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabilen otomobilin motor kısmında ise yangın çıktı. Yangına ilk olarak kazaya karışan lüks aracın sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etti. Ağır yaralanan Ömer Kaşif Kazancı, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya karışan lüks aracın sürücüsü Uğur Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde yeşil ışık yandıktan sonra kavşakta hareket eden otomobile lüks araç hızla çarpıyor. Çarpmanın ardından otomobilin sürücünün yola fırlayarak süreklendiği görülüyor. Ardından savrulan otomobilin trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptığı ve motor kısmından yanmaya başladığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA