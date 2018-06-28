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KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmayacak

Bakanlar Kurulu, temmuz ve ağustos aylarında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında fiilen barınmayan öğrencilerden ücret alınmamasına karar verdi.

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KYK yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmayacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden yazın ücret alınmamasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

Söz konusu karar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 14 Haziran tarihli yazısı üzerine alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ramazan ayında Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı sahur programında, KYK'da kalan öğrenciler yaz tatili döneminde yurtta barınmadıkları halde ücret ödediklerini söylemişti.

Sahur programına sürpriz yaparak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu'ya talimat vererek, "Şimdi Sinan Bey'e talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak." demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yurt ücreti, resmi gazete, KYK, Bakanlar kurulu
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