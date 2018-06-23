Kuzey Ege'de seçim nedeniyle sahiller boş kaldı

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, Edremit Körfezi'nin seçim nedeniyle adete boşaldığını, tatil amaçlı kimsenin kalmadığını söyledi.

"Herkes oyunu kullansın ondan sonra gelsin"

EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, bölgedeki tüm tatil merkezlerinde durumun aynı olduğunu anlattı:

"Kampanyalar var bölgemizde. Yarın itibarıyla plajlar kapalı. 'Herkes oyunu kullansın ondan sonra gelsin' diyoruz. Bu çok önemli. Aynı zamanda biz iç turizme hizmet ediyoruz. Çevre illerden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden bölgeye yoğun bir talep söz konusu.

Seçimlerin ilk turda bitmesini umut ediyorum bir turizmci olarak çünkü seçimler 15 günlük mesafeli ikinci tura kalırsa bu sezondan çalınmış bir 15 gün olacak. Ama vatandaşların da asli görevlerini yerine getirmelerini, herkesin oyunu mutlaka kullanmalarını istiyoruz."

Rezervasyon yoğunluğu seçim sonrasına

Yahya Yavuz herkesin tatilini seçim sonrasına planladığını belirtti:

"Rezervasyon talepleri hep seçim sonrasına yönelik oldu. Uzun bir sezon yaşayacağımızı umut ediyorum. Eylül ayını da içine alacak uzun bir sezona göre hazırlıklarımızı yaptık. Son 20 yılın en iyi turizm sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Amaç burada vatandaşlarımız oylarını atsınlar. Ancak yarın kapalıyız. Bölgemizde tatilci yok. Kesinlikle hiç bir otelde müşteri yok. Oteller boş şu an itibarıyla. Artık bütün umudumuz seçimler sonrası."

Kaynak: AA