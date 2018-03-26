KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar Burcu Torbacı ve Elvin Zabun ile avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Torbacı ve Zabun'un, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Soruşturmalar sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına dair soruşturması sürüyor.

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumunun sorularının sınav öncesinde sızdırılmasıyla ilgili bugüne kadar 3 bin 155 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 2 bin 398 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 757 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerde şüphelilere, "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler hakkında 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye dair dava sayısı 2 bin 579, şüpheli sayısı da 3 bin 155 oldu.

Öte yandan, soruşturma dosyalarının gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar 575 davayı karara bağladı.

Kaynak: AA