Köylülerin halaylı şebeke sevinci

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Akçalı Köyü'nde telefon çekmemesi nedeniyle görüşme yapmak için farklı yöntemlere başvuran köylülerin durumu üzerine harekete geçen bir GSM şirketi, köy meydanına baz istasyonu kurdu.

Halay çekerek kutladılar

Bir araya gelerek çalışmaları izleyen köylüler, kurulan istasyonun sevincini, halay çekerek kutladı.

Köy muhtarı İsmet Arslan, köy sakinleri olarak çok mutlu olduklarını söyledi. "Büyük bir hasretimizi giderdiler" diyen Arslan, şöyle konuştu:

"Buraya santrali kurdular. İnşallah herkes evinde rahat rahat otururken konuşacak. Köylüler çok sevindi, memnun kaldılar. Herkes artık başka bir sevinç içinde. Allah devletimize herhangi bir zarar vermesin. Devletimize teşekkür ediyoruz. Köylünün çoğu burada. Herkes sevinçten buraya toplanmış."

"Bazen telefon geliyordu, tepeye çıkıyorduk"

Köy sakinlerinden Cemil Ateş de, uzun zamandır bu konuda sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, "Bu halay şebeke halayıdır. Çocuklarımızın hepsi dışarıdadır. Konuşamıyorduk, görüşemiyorduk. Bazen telefon geliyordu ta tepeye çıkıyorduk. Yani olmuyordu" dedi.

Kaynak: AA