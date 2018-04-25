Kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 4 araca çarptı

23 Nisan'da Kabataş-Sarıyer seferini yapan Cem Ü. yönetimindeki özel halk otobüsü, saat 12.10 sıralarında İstanbul'da Sarıyer Büyükdere sahil yolundaki durağa geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 4 otomobile çarptı. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün çarptığı ilk otomobil nöbetçi kulübesine çarparken, diğer otomobiller de zincirleme bir şekilde sahildeki yürüme yoluna çıktı.

Kazada otobüsteki bir vatandaş hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşlar ise büyük tehlike atlattı.

Araç sahipleri şok oldu

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yolcu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otobüs sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Kazada zarar gören araçlar ise sahiplerine ulaşılmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"Dışarı çıktığımızda araçlar pert olmuştu"

Kaza esnasında nöbetçi kulübesinde bulunan Murat Kamacı, o anı şöyle anlattı:

"Özel halk otobüsü gelirken park halindeki araçlara sürttü. Öndeki araç kulübeye çarptı. Zincirleme kaza oldu, 4 araç hasar gördü. Polis ekipleri şoföre sorduğunda ‘bilmiyorum’ yanıtını verdi. Büyük ihtimalle otobüs kontrolden çıktı, 1 kişi de başından hafif şekilde yaralıydı. Ben de o esnada arkadaşımla içeride oturuyordum. Otobüsün çarptığı araç kulübeye çarpınca ses geldi. Dışarı çıktığımızda araçlar pert olmuştu."

"Şans mı diyelim bilmiyorum ama faciadan dönüldü"

Kamacı, "Şans mı diyelim bilmiyorum ama Allah kurtardı, faciadan dönüldü. Daha büyük bir olay da olabilirdi, otobüs de büyük hasar gördü. Araç sahipleri gelince çok şaşırdılar ve panik yaşadılar. Diğer araç sahiplerini de polis buldu. Sahilde yürüyen insanlar vardı, onlar şans eseri kurtuldular, bir şey olmadı. Yola yakın olsalardı her şey olabilirdi" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçlar normal bir şekilde seyrettiği esnada gelen halk otobüsü durağa yanaşıyor. O sırada kontrolden çıktığı görülen araç park halindeki araçlara çarpıyor. Otobüsün ilk çarptığı araç nöbetçi kulübesine çarparken, diğer araçlar da birbirine giriyor. Otobüsün çarptığını gören vatandaşlar panik halde koşarak kaçıyor.

Ölümden kıl payı kurtuldular

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçlar normal bir şekilde seyrettiği esnada gelen halk otobüsü durağa yanaşıyor. O sırada kontrolden çıktığı görülen araç park halindeki araçlara çarpıyor. Otobüsün ilk çarptığı araç nöbetçi kulübesine çarparken, diğer araçlar da birbirine giriyor. Kaza esnasında sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşlar ölünden kıl payı kurtuluyor. Otobüsün çarptığını gören vatandaşlar panik halde koşarak kaçıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA