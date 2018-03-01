  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kocaeli'de terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propaganda ve terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Kocaelide terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan paylaşımlarla sosyal medyada PKK propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Gebze ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütsel yayınlar ele geçirilirken, şüpheliler B.A. ve T.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA/DHA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tutuklama, propaganda, PKK, Kocaeli
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