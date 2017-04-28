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Kocaeli'de sıvı oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

İzmit ilçesinde sıvı oksijen yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

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Kocaelide sıvı oksijen yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sıvı oksijen yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme TEM bağlantı yolundan İstanbul yönüne giden Barış Aslan idaresindeki 26 AB 730 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sıvı oksijen yüklü tankerden sızıntı olabileceği ihtimali üzerine güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.

AFAD ekipleri tankerde sızıntı olup olmadığını kontrol etti, bu sırada itfaiye ekipleri de araca köpük sıktı.

Etiketler: Kocaeli, izmit, sıvı oksijen yüklü tanker, kaza
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