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Kırıkkale'de yanlışlıkla çöpe atılan 40 bin lirayı polis buldu

Kırıkkale'de bir kadının evde temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla çöpe attığı 40 bin 600 lira, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak, sahibine teslim edildi.

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Kırıkkalede yanlışlıkla çöpe atılan 40 bin lirayı polis buldu

Kırıkkale'de yaşayan Mehtap Yumuş, evde temizlik yaptığı sırada yastık altındaki parayı poşete koydu. Yumuş, temizliğin ardından dalgınlıkla 40 bin 600 lira bulunan poşeti çöpe attı. 

Bir süre sonra durumu fark eden ancak çöp poşetinin yerinde olmadığını gören ev hanımı, polise haber verdi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokakta bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, iki kişinin para dolu poşeti aldığını tespit etti.

Ekipler, kimlikleri belirlenen zanlıların Kaletepe Mahallesi'nde ikamet ettiği eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 40 bin 600 lira poşet içerisinde bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Emniyete gelerek parayı teslim alan ev hanımı Mehtap Yumuş'un eşi Deniz Yumuş, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: polis, hırsızlık, çöpe atılan para, Asayiş
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