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Buradasınız : » » Kırıkkale'de feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale'de feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Kırıkkalede feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 45 DU 802 ile 71 DU 715 plakalı otomobiller, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Etiketler: Kırıkkale, trafik Kazası
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