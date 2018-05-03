Kilis'te PKK'lı 5 terörist yakalandı

Bir grubun Kilis'teki Oylum köyü yakınlarından Türkiye'ye geçeceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede düzenledikleri operasyonda, sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen 5 şüpheliyi yakaladı.
Türk vatandaşı 4 kişi ile Suriye uyruklu bir kişinin kimlik kontrollerinde terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları tespit edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA