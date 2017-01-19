Kayseri'deki FETÖ davası

Kayseri'de, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçlamasıyla dava açılan öğretmene, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Güven ile avukatı katıldı.

Güven savunmasında, 24 yıllık öğretmen olduğunu belirtti. İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin zapta yanlış geçirildiğini öne süren Güven, Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğunu, Bank Asya'ya birikimlerini yatırdığını ancak örgütle hiçbir hiyerarşik bağının bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Güven'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.