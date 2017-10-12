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Kayseri ve Adana'da FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri ve Adana'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri ve Adanada FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri ve Adana'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Kayseri ve Adana'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: kayseri, Adana, fetö
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