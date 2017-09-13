  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da, köy okulu öğretmenlerinin yolculuk ettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kastamonuda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da, köy okulu öğretmenlerinin yolculuk ettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ayşin Şenoğlu (33) idaresindeki 37 BC 377 plakalı otomobil, Kastamonu-Tosya karayolu Elyakut köyü mevkiinde şarampole devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şerife Ünal (34) ve Nazan Gündoğdu (36) ise 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan araçta bulunanların öğretmen oldukları, kazanın, Kastamonu'dan il merkezine bağlı Karadere köyündeki Karadere Ortaokuluna giderken meydana geldiği öğrenildi.

Etiketler: kastamonu, kaza, köy okulu öğretmenleri
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