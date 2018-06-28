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Kastamonu'da komandolardan halk oyunları gösterisi

Kastamonu'da jandarma komandoların bir süre önce sergilediği Ege yöresi halk oyunları gösterisinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

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Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, komandoların sunduğu gösterinin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı video 28 bin kişi tarafından izlenirken, yüzlerce kişi de aynı görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Komando Bölük Komutanlığı personelinin büyük ilgi toplayan gösterisinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni aldı.

Jandarma komandoların gösterisi, komutanlık personeli tarafından drone ile de çekilerek arşivlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: kastamonu, jandarma, halk oyunu, gösteri, ege yöresi
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