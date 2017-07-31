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Kastamonu'da çıkan yangında 5 ev kül oldu

Tosya ilçesindeki yangında 5 ev yandı.

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Kastamonuda çıkan yangında 5 ev kül oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Dağçatağı köyünde Cahit Çalışkan'a ait evde çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek Mehdi ve Satılmış Çalışkan ile Bayram ve Ali Hakcı'ya ait evlere sıçradı.

Yangın, Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, 5 ev, 5 samanlık ve saman yapmada kullanılan 2 tarım aleti kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kastamonu, tosya, yangın
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