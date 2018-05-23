  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.673
    EURO 5.508
  • BIST 103327.74
    ALTIN 193.974
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Kars Kağızman'da PKK'nın Çemçe ve Madur sorumluları etkisiz hale getirildi

Kars Kağızman'da PKK'nın Çemçe ve Madur sorumluları etkisiz hale getirildi

Kars Kağızman'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında, "Çemçe ve Madur" bölge sorumlularının da bulunduğu açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kars Kağızmanda PKKnın Çemçe ve Madur sorumluları etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 12 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon başlatığını belirtti.

Çemçe-Madur bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Yapılan çalışmalar neticesinde alınan görüntü üzerine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların arasında Çemçe ve Madur sorumluları da var." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: madur, Kars, kağızman, çemçe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER