Kars Kağızman'da PKK'nın Çemçe ve Madur sorumluları etkisiz hale getirildi

Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen 12 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon başlatığını belirtti.

Çemçe-Madur bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Yapılan çalışmalar neticesinde alınan görüntü üzerine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların arasında Çemçe ve Madur sorumluları da var." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA