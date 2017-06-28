Karayollarında son durum (28 Haziran 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı'nda düzenleme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze ile Şekerpınar kavşakları kesimi 34-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü her gün 21.00-06.30 saatlerinde Gebze kavşağından itibaren trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendirildikten sonra Şekerpınar gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 2. kilometresinde (KTÜ C Kapısı) yaya kaldırımı, yaya korkuluğu ve sığınma cebi imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor. AA