Karayollarında son durum (24 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolunun Çankaya kavşağı-Gölbaşı kavşağı istikameti 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım Gölbaşı kavşağı Çankaya kavşağı istikametinden çift yönlü olarak veriliyor.

Devrekani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 22-24. kilometrelerinde Kastamonu Batı Çevre Yolu Kuzeykent köprülü kavşağı yapım çalışmalarına başlanıldığından, bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 27-35. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. AA