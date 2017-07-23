Karayollarında son durum (23 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Konya-Antalya yolunun (Akseki-Konya yönü) 5-7. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışına tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolunun 17-21. kilometreleri arası Eskişehir-Ankara yönü ulaşımına kapatılırken, trafik akışı Ankara-Eskişehir yönünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 96-117. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle TEM Otoyolu her gün 07.30-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatıldığından ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.