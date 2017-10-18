Karayollarında son durum (18 Ekim 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu (Havalimanı Kavşağı-Torbalı Kavşağı) 10-11. kilometrelerinde İzmir yönünde üstyapı onarım çalışması yapılacağından 22 Ekim'e kadar trafik sağ şeritten sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt-1 Viyadüğü genleşme derz onarım çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar Şekerpınar mevkisi 355-358. kilometrelerinde ulaşım, Niğde-Pozantı yönünde sağ taşıma yolunda çift yönlü gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü-Bayındır ve Çubuk-1 Baraj köprülerinin üstyapı iyileştirmesi, bakım-onarım ve takviyesi inşaatı işi kapsamında Bayındır Köprüsü'nün üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 24 Ekim'e kadar Bayındır Köprüsü-Samsun Kavşağı-Kıbrısköyü Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun (Mersin-Gözne Kavşağı-Stadyum kavşağı) 0-1. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1. ve 2. şerit (Mersin -Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım 3. şeritten veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönünde kuzey tüpünde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 30 Ekim'e kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36 ile 43-49. kilometrelerinde BSK ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.