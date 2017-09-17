Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM otoyolunun Sapanca-İzmit Doğu kavşakları (97-116 kilometre) arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktalarının kademeli olarak trafiğe kapatıldığı zamanlarda ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılacak asfaltlama çalışmaları dolayısıyla trafik akışına 19.00-07.00 saatleri arasında tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunun 0-1 kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1. ve 2. şeritleri (Mersin-Çeşmeli yönü) trafiğe kapatılarak, ulaşım 3. şeritten sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 29-30 kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Kastamonu- Ilgaz-Çankırı yolunun 71-74 kilometreleri arasındaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları dolayısıyla her iki istikametteki tüplerin muhtelif kesimlerinde 08.00-19.00 saatleri arasında şerit daralması yapıldığından ulaşıma belirtilen saatler arasında tek şeritten izin veriliyor.