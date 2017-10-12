Karayolları günlük yol durum bülteni

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe kavşağı-Gaziantep Osmaniye il sınırı yolunun 8-15. kilometrelerindeki Ayran, Kızlaç ve Aslanlı tünellerinde kontrol sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki Yalova -Yıldırım ayrımlarında üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle 27 Ekim'e kadar Ankara istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı karşı şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Isparta-Antalya Devlet yolunun 18-24. kilometrelerinde BSK üstyapı çalışmaları nedeniyle yolun sol geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşıma yolun sağ gidiş şeridinden iki yönlü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.