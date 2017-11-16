  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Karabük ve Samsun'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Karabük ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski öğretim görevlisi, bilgisayar uzmanı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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Karabük ve Samsunda FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte üye oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için Karabük ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında eski öğretim görevlisi, bilgisayar uzmanı ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, karabük cumhuriyet başsavcılığı, Karabük
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