Kar ve tipiden 322 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis, Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 126 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te 37 köy yolu, Van genelinde 80 yerleşim birimi, Hakkari genelinde de 2 köy ve 7 mezra yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezindeki mahalle ve caddelerde ise tuzlama çalışması yapılıyor.

Artvin ve Gümüşhane'de 196 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de dünden itibaren etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar dolayısıyla merkezde 19, Ardanuç'ta 45, Borçka'da 2, Murgul'da 4, Şavşat'ta 56, Yusufeli ilçesinde ise 25 olmak üzere 151 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise kar gece saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

Merkezde 10, Kürtün'de 15, Şiran'da 5, Torul ilçesinde ise 15 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Gümüşhane-Bayburt karayolunun Vauk Dağı, Gümüşhane-Erzincan karayolunun ise Pekün Dağı mevkilerinde araçların zincirsiz geçişine müsaade edilmiyor. Bu yollarda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kar kalınlığının 60 santimetre ölçüldüğü Zigana Dağı'ndaki Zigana Geçidi'nde de ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA