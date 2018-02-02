Kapıkule'de Bitcoin operasyonu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirdi ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek yurda gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan detaylı aramada, yolcu bagajlarının konulduğu kısımda siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı bulundu.

Makinenin otobüste yolcu olarak bulunan O.Ö'ye ait olduğu tespit edildi.

Makinelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA