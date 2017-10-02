Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Münir Ç. (58) idaresindeki 20 SF 670 plakalı kamyon, İzmir-Uşak kara yolu Sarıbey kavşağında önünde seyreden Davut Sungur'un (29) kullandığı 45 Z 6815 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Hacer Özyön (72) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan aynı araçtaki sürücü Sungur, İlknur Sungur (25) ve Mehmet Özyön ile ismi öğrenilemeyen bir aylık bebek 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon şoförü Münir Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.