Kamli Oktay Sındır, Genel Sekreterlik görevini Akif Hamzaçebi'ye devretti

Sosyal demokrat gelenek nedeniyle CHP'de genel sekreterlik görevinin önemine dikkati çeken CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Bu değerli görevi bugüne kadar Sayın Sındır tecrübesiyle çok güzel bir şekilde yönetmiştir. Sükuneti, olaylara bakış tarzı, analizi ve yönetim kabiliyeti, bana örnek olacaktır. Kendisinin bu çizgisini bir bayrak yarışı olarak telakki edip devam ettireceğim." diye konuştu.



Kamil Oktay Sındır da görevi, başarılarıyla her zaman takdir ettikleri Hamzaçebi'ye teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 2019 öncesi tüm CHP'lilere büyük görevler düştüğünü aktaran Sındır, bu bilinçle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.



Hamzaçebi, CHP'nin yeni Parti Meclisi (PM) ve yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olarak yeni bir ruhla ve büyük bir heyecanla işe başladıklarını vurgulayarak, "Hedefimiz demokrasiyi bütün kurumlarıyla ülkemizde inşa etmektir." dedi.



Hamzaçebi, çalışan yoksulların, dar gelirlilerin umudu olduklarının altını çizdi.



"Türkiye'de siyaset alanı çok daralmıştır. Özellikle 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL'le beraber KHK'lerle sivil toplum baskı altında alınmış ve siyaset alanı olağanüstü ölçüde daraltılmıştır. Böylesi dar bir alanda CHP bütün toplumun umudu olarak önemli bir görevi üstlenmiştir. Bu görevi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bu görevi tamamlamak, Türkiye'de demokrasiyi bütün kurumlarıyla inşa etmek, sivil toplumu baskı altından kurtarmak, yoksulları, köylüleri, dar gelirlileri, umutsuz olanları, umutsuz olan milyonları yeniden umutlu hale getirmek için, onları refah ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe mutlaka taşıyacağız."



Akif Hamzaçebi, 9-10 Mart'ta yapılacak 19. Olağanüstü Kurultay'a da değinerek, kurultayla ilgili komisyon çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in yürüttüğünü bildirdi.



"Tüzük kurultayının şöyle yorumlanması gerekir." diyen Hamzaçebi, "Bu herhangi bir metnin düzeltilmesi meselesi değildir. Partinin iç işleyiş kurallarının yeniden düzenlenmesi meselesi değildir. Böyle bakılırsa çok dar bakılmış olur. Biz CHP'nin tüzük kurultayına sunacağımız tüzüğü bir reform anlayışı içerisinde hazırlayacağız."



Hamzaçebi, şunları kaydetti:



"Siyasal partilerin programlarını örgütler hayata geçirir. Program örgüt ilişkisinde tüzük çok önemli bir görev üstlenir. Bu tüzüğü hem ortaya çıkmış ihtiyaçlara göre hem de bilgi teknolojilerinin getirdiği değişikliklere göre uyarlamak ve bu uyarlamayı, bu değişikliği bir siyasal reform anlayışı içerisinde gerçekleştirmek bizim tüzük çalışmamızdaki en temel anlayışımızdır. 21'inci yüzyılda bir temsil problemi vardır, seçenlerle seçilenler arasındaki bağ zayıflamıştır. Bu çok önemli bir sorundur ve siyasal katılımı azaltmaktadır. Siyasal katılım sadece sandığa gitmek olarak görülmemelidir. Ülkenin sorunlarına ilgi göstermek, onları tartışmak, gerekirse bu sorunları çözmek amacıyla görev üstlenmek, siyasi partiye üye olmak şeklinde düşünülmelidir. İnanın, bu tüzük kurultayı en az 36. Olağan Kurultay kadar hatta ondan çok daha fazla ilgi çekecektir. Bir siyasal parti reformunu hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA