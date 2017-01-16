Kaçakçılara ve çetelere geçit verilmedi

Organize suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik geçen yıl gerçekleştirilen 10 bin 32 operasyonda gözaltına alınan 21 bin 848 şüpheliden 4 bin 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir taraftan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadelede aktif rol oynayan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, diğer taraftan çetelere yönelik mücadelesini de bırakmadı.

Geçen yıl organize suç örgütlerine yönelik 316 operasyon düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 bin 618 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İfadeleri alındıktan sonra adli birimlere sevk edilen şüphelilerden 3 bin 603'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlarda şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 485 tabanca, 47 uzun namlulu silah, 436 av tüfeği, 198 kurusıkı tabanca, 8 el bombası ile 25 bin 685 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele ekiplerinin 2016'da düzenlediği 9 bin 716 operasyonda da 15 bin 230 kaçakçı gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 399'su ise tutuklandı.

Operasyonlarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 3 milyon 448 bin 179 litre akaryakıt, 73 milyon 483 bin 172 paket sigara, 5 milyon 936 bin 893 makaron, 279 bin 486 litre içki, 79 bin 389 cep telefonu, 220 bin 730 kilogram çay, 2 milyon 937 bin 102 ilaç ve hap, 3 milyon 191 bin 227 elektronik malzeme, 150 bin 820 muhtelif gıda ile 62 bin 598 sikke ele geçirildi.