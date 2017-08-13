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Jel yakıtlı ocak patladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, jel yakıtla çalışan ocağın patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

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Jel yakıtlı ocak patladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, jel yakıtla çalışan ocağın patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İsmail Yaldız (63), oğlu Bülent (40) ve torunu Sarranur Yaldız (15), Kumla Mahallesi'ndeki evlerinde mutfakta yemek yedikleri sırada, masanın üzerinde çaydanlığı ısıtmak için kullanılan jel yakıtlı ocak, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle vücutlarında yanıklar oluşan İsmail, Bülent ve Serranur Yaldız, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: bursa, bursa patlama
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