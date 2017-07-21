İzmir'in 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 bin 388 kök Hint keneviri bitkisi ile 19 kilo 40 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, alanda ekilmiş 9 bin 630 kök Hint keneviriyle kurutulmuş halde 19 kilo 40 gram esrar buldu.

Ekipler, Kiraz ilçesindeki bir kiraz bahçesinde yaptığı aramada da 13 bin 758 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hint kenevirini ektiği belirlenen Ş.A. ve R.A. gözaltına alındı.