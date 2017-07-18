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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Sebze kasaları arasında 120 kilogram esrar ele geçirildi.

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İzmirde uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda, boş sebze kasaları arasına gizlenmiş 120 kilogram esrar ele geçirildi, kamyon sürücüsü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonla kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu kamyonu Menemen ilçesinde takibe alan ekipler, sebze halinde durdurulan araçta arama yaptı. Araçta boş sebze kasaları arasına gizlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş 30 ayrı pakette 120 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü U.Ç. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Etiketler: izmir, menemen, uyuşturucu, operasyon
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