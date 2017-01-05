İzmir'de terör saldırısı

İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.

Adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine araçtan inen teröristler kaçmaya çalıştı.

Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana gelmesinin ardından çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.

Terör saldırısına ilişkin yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği de adliye önündeki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirdi.

İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere olaya ilişkin yazılı ve görsel medyada -internet ortamı dahil- yapılan yayınlarda olaya etki etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlanmasının, şüphelilerin yakalanmasına yönelik faaliyetlerin ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi için yayın yasağı getirildiği belirtildi.

"Ele geçirilen bilgiler PKK olarak değerlendirilmekte"

Ayyıldız, Bayraklı'daki Adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adliye önünde görevli polis memurlarının bir aracı kontrol noktasında durdurmak istemesi üzerine çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmaya giren teröristlerin kaçarken bombayı patlattığını anlatan Vali Ayyıldız, "Maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ve bir adliye memuru şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane, durumu ciddi olanlar var ama genelde tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz, hastalarımıza ve tedavi göreceklere de şifa diliyoruz. Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabası sonucu çok az bir zaiyatla, maalesef içlerinde şehit olan kardeşlerimizin de çaba ve gayretleriyle, çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

"Bu teröristler ölü ele geçirilmiştir" diyen Vali Ayyıldız, "Yanlarında 2 Kalaşnikof tüfek, RPG-7 ve ona ait 8 fişek ile el bombaları tahmin ediyorum, 8 tane de onlardan var. Bu şekilde ele geçirilmiş. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması, alınan tedbirlerin, cefakar, fedakar ve şehit olmayı göze alarak görev yapan emniyet güçlerimiz çabaları sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Kontrollü şekilde patlatıldı"

Terörün zararını en aza indirmek için topyekün seferberlikle hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ayyıldız, "Biraz önce bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu tahmin ediliyor. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahi de olsa bertaraf ettiler." bilgisini verdi.

Her türlü terör saldırısına karşı emniyet güçlerinin hazırlıklı olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Ele geçirilenler kim olabilir diye değerlendirdiğimizde, şu ana kadar ele geçirilen bilgiler PKK olarak değerlendirilmekte. Eylemi yapanların amacı doğrultusunda ve kimlik tespiti doğrultusunda böyle bir değerlendirme yapıldı." diye konuştu.

"Şehit olan polisin dikkati sayesinde"

Yaralı sayısının 6-7 civarında olduğunu söyleyen Ayyıldız, bölgede her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, bir polis memurunun dikkati sayesinde büyük bir olayın önlendiğini, bu polis memurunun da şehit olduğunu aktardı.

Ayyıldız, olayla bağlantılı 3'üncü kişinin olup olmadığı konusunda da incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Başsavcı Doğru şehit isimlerini açıkladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise polislerin müdahalesinin daha büyük bir olayı önlediğini vurguladı.

Terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada, bir başsavcı vekili ile 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini dile getiren Doğru, saldırıda şehit olan adliye mensubunun mübaşir değil katip olarak görev yapan Musa Can olduğunu, şehit polis memuru Fethi Sekin'in de 8-10 yıldır adliye önünde trafiği tanzim ettiğini ve adliye çalışanları tarafından çok sevildiğini söyledi.

Başsavcı Doğru, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne ilişkin soruları, "Şu anda onun için erken." diye yanıtladı.

Adliyenin zemin katında arama

Bölge demir bariyerlerle kapatılırken yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Polis ekipleri, adliyenin zemin katında şüpheli paket bulunduğu yönündeki bir ihbar üzerine binaya girerek arama başlattı.

Bu arada, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını tamamladı

İzmir'de, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terör saldırısının ve çatışmanın yaşandığı alanda yaptıkları çalışmayı tamamladı.

Manas Bulvarı tek yönlü trafiğe açıldı

Sağanak yağış altında sürdürülen çalışmaların ardından belediye ekiplerince bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi. Adliye önünden geçen Manas Bulvarı da tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

"Yaralı avukatların durumu iyi"

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralanan avukatların durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Saldırıda yaralanan 4 avukatın ikisinin ameliyata alındığı bilgisini veren Özcan, "İkisi ile görüştük durumları gayet iyi, iki meslektaşımız da ameliyata alındı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen meslektaşımız ameliyattan çıktı, durumu gayet iyi. En çok ondan korkuyorduk, ameliyat gayet başarılı geçti. Bir meslektaşımız ameliyatta ama hayati tehlikesi yok." dedi.

Özcan, yaralanan avukatların Bülent Karagöz, Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mortoğlu olduğunu belirterek tedavileri için hastanenin seferber olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Vali Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin Vali Erol Ayyıldız'ı arayarak bilgi aldı.

Bakanlardan teröre tepki

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, "Başaramayacaksınız. İzmirli de boyun eğmeyecek, Türkiye de boyun eğmeyecek. Size inat bir olacağız, birlik olacağız." görüşüne yer veren Elvan, şunları kaydetti:

"Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz. İzmir'deki hain saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Twitter'daki hesabında "Ülkemizi dev hizmetlerle donatırken, ülkemizi durdurmak, önünü kesmek isteyen hainler, terör örgütleri boş durmuyorlar. İzmir'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.