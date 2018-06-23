İzmir’de 132 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışanlara Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Çeşme Uçburun mevkiisinde tespit edilen lastik bot içindeki 19'u erkek, 11'i kadın ve 18'i çocuk 48 yabancı uyruklu ile Menderes Özdere önlerinde lastik bot içinde 22'si erkek, 16'sı kadın, 3'ü çocuk 41 yabancı uyruklu yakalandı.

Ekipler ayrıca Seferihisar’da Sığacık Körfezi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit ederek, 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Söz konusu 132 kişi, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA